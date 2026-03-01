Haberler

Katar'daki Uluslararası Hamed Havalimanında uçuş iptalleri devam ediyor

Güncelleme:
Katar'daki Uluslararası Hamed Havalimanı'nda uçuşların henüz başlamadığı ve yolcuların havalimanına gitmemeleri gerektiği belirtildi. Uçuşların yeniden başlaması için Sivil Havacılık Otoritesi'nden resmi bir açıklama bekleniyor.

Katar'daki Uluslararası Hamed Havalimanında uçuşların henüz başlamadığı belirtildi ve yolculardan havalimanına gitmemeleri istendi.

Hamed Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada dün askıya alınan uçuşların henüz başlamadığı kaydedildi.

Bu kararın, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda tedbir amaçlı alındığı aktarıldı.

Sivil Havacılık Otoritesi'nden hava sahasının yeniden açılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz uçuşların yeniden başlayacağı dile getirildi.

Açıklamada, yolculardan, havalimanına gitmemeleri ve uçuşlarla ilgili güncellemeler için havayollarını takip etmeleri istendi.

Katar Sivil Havacılık Otoritesinden dün yapılan açıklamada, uçuşların geçici olarak askıya alınacağı duyurulmuştu.

