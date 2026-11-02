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Katar'da Vatan 2026 tatbikatında Hamad Havalimanı'nda acil durum uygulaması yapılacak

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Katar'da 40'tan fazla kurumun katılımıyla düzenlenen Vatan 2026 tatbikatının saha aşaması başladı. Hamad Uluslararası Havalimanı'nda yapılacak acil durum uygulamalarının uçuş trafiğini ve hizmetleri etkilemeyeceği duyuruldu.

Katar'da askeri, güvenlik ve sivil kurumlardan 40'tan fazla kuruluşun katılımıyla düzenlenen "Vatan 2026" tatbikatının saha aşamasının başladığı duyuruldu.

Katar devlet televizyonunun haberine göre, bu yıl altıncısı düzenlenen tatbikatın saha aşamasında, kriz ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tatbikatı denetleyen Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ilk gün askeri, güvenlik ve sivil kurumların kriz yönetimi ve acil durumlara müdahale senaryolarında görev aldığı belirtildi.

Fransa'dan ilgili kurumların da deneyim paylaşımı amacıyla katıldığı tatbikatta, 40'tan fazla ulusal kurumun ortak çalışma ve koordinasyon kabiliyetinin test edildiği kaydedildi.

Katar Emirlik Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed bin Sultan es-Suveydi'nin, Ulusal Komuta Merkezi'ni (NCC) ziyaret ederek saha tatbikatlarını yerinde takip ettiği aktarıldı.

Öte yandan Katar Hava Yolları, tatbikat kapsamında Hamad Uluslararası Havalimanı'nda acil durumlara müdahaleyi içeren saha uygulamalarının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yolcuların ve havalimanı ziyaretçilerinin belirli bölgelerde saha faaliyetleri ve tatbikatla bağlantılı hava hareketliliği gözlemleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın uçuş trafiğini ve yolculara sunulan hizmetleri etkilemeyeceği, havalimanındaki operasyonların normal şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Tatbikatın 25 Ekim'de başlayan ilk aşamasında, olası riskleri içeren senaryolar ele alınmış, operasyonel planlar, komuta ve kontrol sistemleri ile iletişim mekanizmaları test edilmişti.

İlk kez Kasım 2021'de, Katar'ın 2021 FIFA Arap Kupası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na yönelik güvenlik hazırlıkları kapsamında düzenlenen "Vatan" tatbikatı, sonraki yıllarda ülkenin kriz yönetimi ve acil durumlara müdahale kapasitesini ölçen düzenli bir organizasyona dönüştürülmüştü.

Kaynak: AA
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