Haberler

ABD ve "bölgesel ortakları" Katar'da hava savunma koordinasyon merkezi açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde bölgesel ortaklarla hava savunma koordinasyon merkezi açıldığını duyurdu. Bu merkez, hava ve füze savunma faaliyetlerinde koordinasyonu geliştirecek.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'nde "bölgesel ortaklarla" hava savunma koordinasyon merkezi açıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde "bölgesel ortaklarla" Yeni Orta Doğu Hava Savunma-Birleşik Savunma Operasyonları Birimi (MEAD-CDOC) açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu adımın, bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme açısından önemine dikkati çekildi.

Merkezin bölgesel ortaklar arasında hava ve füze savunma faaliyetlerinde koordinasyonu ve entegrasyonu geliştirmek üzere tasarlandığı kaydedilen açıklamada, MEAD-CDOC'da, ABD ve bölgesel ortaklardan oluşan personelin birlikte görev yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, CENTCOM'a bağlı Hava Kuvvetleri (AFCENT) mensuplarının da burada tatbikatların planlanması, yürütülmesi konusunda bölgesel mevkidaşlarıyla çalışacağı, birimin, veri paylaşımı ile tehdit uyarılarının paylaşılmasına yönelik görevleri de üstleneceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, söz konusu gelişmeyi "bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Cooper, "Bu birim, Orta Doğu genelinde bölgesel güçlerin koordinasyonunu ve hava ve füze savunma sorumluluklarının paylaşımını geliştirecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip