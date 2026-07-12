Katar İçişleri Bakanlığı: Güvenlik tehdidi ortadan kalktı, durum normale döndü

Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü duyuruldu.

Söz konusu güvenlik tehdidinin niteliğine veya içeriğine ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, halka yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce yaptığı ilk açıklamada ülkedeki güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğunu duyurmuştu.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla bakanlıkça yapılan uyarıda, "Herkesin evlerinde kalmaya özen göstermesi, dışarı çıkmaması, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durması" istenmişti.