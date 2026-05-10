Katar: Ülke karasularında ticari bir gemi İHA tarafından hedef alındı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir ticari kargo gemisinin karasularında insansız hava aracı tarafından hedef alındığını duyurdu. Olayda küçük çaplı yangın çıktığı, ancak can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE'den yola çıkan ticari ürün taşıyan bir kargo gemisinin Katar karasularında ilerlerken Museyid Limanı'nın kuzey doğusunda İHA tarafından hedef alındığı belirtildi.

Gemide küçük çaplı yangın çıktığı, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, yangının söndürülmesinin ardından geminin Museyid Limanı'na doğru rotasına devam ettiği aktarıldı.

Söz konusu İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
