Katar'da askeri operasyonlar sonucunda şarapnel parçasının isabet ettiği teknedeki 1 kişinin öldüğü duyuruldu

Katar İçişleri Bakanlığı, bölgedeki askeri operasyonlardan kaynaklı şarapnel parçalarının denizdeki bir tekneye isabet etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının açıklaması Katar haber ajansı QNA'da yer aldı.

Sahil ve Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü ekiplerinin, denize açılan ancak planlanan zamanda geri dönmeyen bir tekneyi tespit ettiği belirtildi.

İki kişiyi taşıyan tekneyi bulmak için 27 Haziran'da başlatılan çalışmaların bu sabah sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, teknedeki Katar vatandaşının bölgedeki askeri "operasyonlardan" kaynaklı şarapnel parçalarıyla hayatını kaybettiği, Arap uyruklu diğer kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Yaralı kişinin durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.