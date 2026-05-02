Katar ve İran Dışişleri Bakanları Hürmüz Boğazı'nı Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devam eden müzakerelerin seyri, bölgedeki diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Al Sani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, devam eden müzakerelerin seyri, son gelişmeler ve mevcut diplomatik temaslar değerlendirildi.

Açıklamada, Al Sani'nin Katar'ın krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarına tam destek verdiğini belirttiği aktarıldı.

Al Sani'nin ayrıca, müzakerelerde ilerleme sağlanması ve yeniden gerilim yaşanmasının önlenmesi için tüm tarafların diplomatik girişimlere olumlu yaklaşmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Al Sani'nin, deniz seyrüsefer özgürlüğünün taviz verilemez temel bir ilke olduğunu ifade ederek, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması veya baskı unsuru olarak kullanılmasının krizi derinleştireceği ve bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını riske atacağı yönündeki değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir gerilimin küresel enerji ve gıda tedariki ile uluslararası piyasalar ve tedarik zincirleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Al Sani'nin görüşmede ayrıca uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na bağlılığın önemini vurguladığı, bölge halklarının çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Özkan Yalım’ın şoförü itirafçı oldu: Özel’in aracının 170 bin Euro'luk VIP dönüşümü belediye kasasından ödendi

Özel’in aracına belediyeden VIP dönüşüm! Dudak uçuklatan fatura
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Metroda yolcuların üzerine biber gazı sıkan adam dehşet saçtı

Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Tüm kutuyu üstlerine boşalttı

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi