Haberler

Katar Başbakanı Al Sani Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ülkesini ziyaret eden Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yolları ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Özellikle ABD ile İran arasındaki ateşkes ile bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla gerginliği azaltma çabaları masaya yatırıldı.

Tüm tarafların devam eden arabuluculuk çabalarına yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, bunun krizin temel nedenlerinin barışçıl yollarla ele alınmasını kolaylaştıracağını ve yeniden tırmanmayı önleyecek sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasını sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar

12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar