Katar, Enerji Çalışanlarını Korumak İçin "Geçici Önlemler" Aldı

Güncelleme:
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın Katar'a yönelik tehditlerini kınayarak ülkesinin halkını ve topraklarını korumaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, enerji altyapısında geçici güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın Katar topraklarını hedef almasını kınayarak ülkesinin halkını ve topraklarını korumaya tamamen hazır olduğunu vurguladı. Al Sani, enerji altyapısındaki çalışanların güvenliğini sağlamak için geçici önlemler alındığını ve çatışmalar stabil hale geldiğinde tam üretime tekrar başlanacağını açıkladı.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığında yapılan video konferansta, Katar, Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Türkiye, Ermenistan ve Avrupa Birliği temsilcileri, Orta Doğu'daki gelişen durumu ve sonuçlarını ele aldı.

Konferansta, konuşan Al Sani, İran'ın Katar topraklarını hedef almasını kınayarak, "Bunu ulusal egemenliğimizin açık bir ihlali, güvenliğimize ve topraklarımızın emniyetine doğrudan bir saldırı değerlendiriyoruz" dedi. Al Sani, "Katar'ın toprağını savunmaya ve halkını korumaya tamamen hazır olduğunu" vurguladı.

Al Sani ayrıca, İran'ın, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün, Birleşik Arap emirlikleri (BAE), Irak, Lübnan, Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'a yönelik saldırılarını da kınadı.

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde Al Sani, Katar'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduğunu ve dünya çapındaki ortaklarına "güvenilir bir tedarikçi" olduğunu belirtti. Ancak tesislere yönelik saldırılar ve Körfez'de deniz taşımacılığıyla ilgili zorluklar dahil olmak üzere mevcut koşulların, enerji altyapısındaki çalışanların güvenliğini korumak için geçici önlemler alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Al Sani, çatışmalar stabil hale geldiğinde tam üretime tekrar başlanacağını da dile getirdi.

Kaynak: ANKA
