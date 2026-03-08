Haberler

Katar, İran'dan 10 balistik ve 2 seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı

Güncelleme:
Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik düzenlenen balistik ve seyir füzeleri saldırısını duyurdu. Katar Silahlı Kuvvetleri saldırıya müdahale ederek birçok füzeyi engelledi.

Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik balistik ve seyir füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan Katar'a doğru 10 balistik füze ve 2 seyir füzesinin geldiği Katar Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin saldırıya müdahale ederek 2 seyir füzesi ve 6 balistik füzeyi engellediği kaydedildi.

Balistik füzelerden 2'sinin Katar kara sularına düştüğü, diğer 2 balistik füzenin ise yerleşim bulunmayan bir bölgeye isabet ettiği aktarılan açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
