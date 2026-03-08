Katar, İran'dan 10 balistik ve 2 seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı
Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik düzenlenen balistik ve seyir füzeleri saldırısını duyurdu. Katar Silahlı Kuvvetleri saldırıya müdahale ederek birçok füzeyi engelledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan Katar'a doğru 10 balistik füze ve 2 seyir füzesinin geldiği Katar Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin saldırıya müdahale ederek 2 seyir füzesi ve 6 balistik füzeyi engellediği kaydedildi.
Balistik füzelerden 2'sinin Katar kara sularına düştüğü, diğer 2 balistik füzenin ise yerleşim bulunmayan bir bölgeye isabet ettiği aktarılan açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.