Katar: İran gün içinde 5 balistik füze fırlattı, bunlardan biri Ras Laffan'a düştü
İSTANBUL (AA) — Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın gün içinde ülkeye 5 balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, İran İslam Cumhuriyeti'nden fırlatılan 5 balistik füzenin saldırısına uğradı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, füzelerden 4'ünün hava savunma sistemlerince engellendiği, bir füzenin ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düştüğü belirtildi.
Söz konusu füzenin düşmesi sonucu bölgede yangın çıktığı, yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.