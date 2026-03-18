Haberler

Katar: İran gün içinde 5 balistik füze fırlattı, bunlardan biri Ras Laffan'a düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın bugün ülkeye 5 balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Füzelerden 4'ü hava savunma sistemleri tarafından engellendi, ancak bir füze Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düştü ve yangın çıkmasına neden oldu.

İSTANBUL (AA) — Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın gün içinde ülkeye 5 balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, İran İslam Cumhuriyeti'nden fırlatılan 5 balistik füzenin saldırısına uğradı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, füzelerden 4'ünün hava savunma sistemlerince engellendiği, bir füzenin ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düştüğü belirtildi.

Söz konusu füzenin düşmesi sonucu bölgede yangın çıktığı, yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

