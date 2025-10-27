Katalonya için Birlik, İspanya Hükümetine Desteğini Geri Çekiyor

Katalonya'da faaliyet gösteren ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya için Birlik (Junts), İspanya'da Kasım 2023'ten bu yana iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan verdiği desteği geri çekme kararı aldı.

Ayrılıkçı girişimlerden dolayı İspanya'da hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan, Ekim 2017'den bu yana kaçak durumda olan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un liderliğini yaptığı Junts partisinin Yönetim Kurulu, merkezi hükümet ile olan ilişkilerini değerlendirmek için Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde toplandı.

Puigdemont, burada düzenlediği basın toplantısında, "Partimizin Yönetim Kurulu, PSOE (koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi) ile olan anlaşmayı bozmaya, muhalefette kalmaya ve bunu hafta içinde toplanacak partimizin Genel Kurulu'nda üyelerimize danışmaya karar verdi. Kararımız Genel Kurul'da onaylanırsa hükümete desteğimizi çekeceğiz." şeklinde konuştu.

PSOE ile Junts arasında "karşılıklı bir güvensizlik" olduğunu savunan Puigdemont, "Katalonya'ya yardım etmeyen hiçbir hükümete biz de yardım etmeyiz." dedi.

Puigdemont, azınlık sol koalisyon hükümetinin son iki yıldır devlet bütçesini Meclis'ten geçiremeyerek, halen 2023 yılı bütçesinin planlamasıyla ülkeyi yönettiği hatırlatarak, "Mevcut hükümet ne yeni bir bütçeye sahip olacak ne de ülkeyi yönetme kapasitesine sahip olacak." iddiasında bulundu.

Junts partisinin lideri, PSOE'yi iki yıl önce Brüksel'de yapılan görüşmede varılan anlaşmaya uymamak, 22 aylık yasama dönemi ve İsviçre'de yaptıkları 19 toplantıda gündeme getirdikleri uyarıları dikkate almamakla suçladı.

Puigdemont, her şeye rağmen erken seçin talebinde bulunmadıklarını ifade etti.

Junts Yönetim Kurulu'nun aldığı, hükümete verilen desteği geri çekme kararının partinin çarşamba veya perşembe günkü genel kurulunda onaylanması bekleniyor.

Junts'un 27 Ekim 2024'ten bu yana liderliğini yürüten Puigdemont, kendisinin Katalonya özerk hükümet başkanı olduğu, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumu dönemindeki ayrılıkçı girişimlerle bağlantılı olarak, kamu parasını zimmetine geçirme suçlamasıyla halen İspanya'da hakkında arama ve tutuklama kararı bulunduğundan, bu ülkeye giriş yapamıyor.

İspanya'da 350 sandalyeli Meclis'te 137 sandalyesi bulunan PSOE ve Sumar ittifakı, 23 Temmuz 2023'te yapılan erken seçimlerin ardından 16 Kasım 2023'te Katalonya'dan Junts ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Bask bölgesinden EH Bildu ve Bask Ulusal Partisi (PNV) ile Galiçya Milliyetçi Bloğu (BNG) ve Kanarya Koalisyonu (CC) ile anlaşarak azınlık sol koalisyon hükümetini kurmuştu.

Başbakan Pedro Sanchez, ülke demokrasi tarihinde ilk kez iktidarda olan azınlık koalisyon hükümetinin 2027 yılına kadar iktidarda olmaya devam edeceğini ve gelecek seçimlerin normal zamanında olacağını savunsa da Junts'un desteğini çekmesinin hükümetin durumunu daha da zorlaştıracağı tahmin ediliyor.