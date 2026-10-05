Katalonya'da şiddetli yağış ulaşımı felç etti, 400'den fazla uçuş iptal edildi

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İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesini hafta sonundan bu yana etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ulaşım başta olmak üzere yaşamı felç etmeye devam ediyor.

Katalonya'da olumsuz hava koşulları hafta başında da etkisini sürdürdü.

Sivil Koruma ekiplerince basına verilen bilgilere göre, Barselona El Prat havalimanında, 385'i hafta sonunda olmak üzere, şimdiye kadar 400'den fazla uçuş iptal edildi.

Özellikle Barselona çevresinde etkili olan şiddetli yağışlardan ötürü bu kentle bağlantılı olan hızlı tren seferleri de öğlene kadar iptal edildi.

Kentte metro seferlerinde de ciddi aksamalar yaşandı.

Demir yolları işletmecisi Renfe de banliyö trenlerinin durdurulduğunu, alternatif otobüs seferleri konulduğunu duyurdu.

Katalonya bölgesinde su baskını ve çökmenin olduğu bazı yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Barselona'nın Valles Oriental ve Granollers bölgelerinde okullarda bugün öğretime ara verilirken; bazı resmi kurumları ve bir hastaneyi su bastı, itfaiye ekiplerinin çoğunluğu araçlarında mahsur kalan toplam 13 kişiyi kurtardı.

Meteoroloji Enstitüsü sabah yerel saatle 10.00'da "kırmızı" alarm kaldırsa da Katalonya özerk yönetim hükümeti, "vatandaşlara temkinli olmaya devam etmesi" çağrısında bulundu.

Şiddetli yağışlardan ötürü 4 Ekim'de Barselona yakınlarında 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA