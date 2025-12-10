Haberler

Polis aranan hükümlüyü, 'Banyo su akıtıyor komşu' diyerek girdiği evde yakaladı

Polis aranan hükümlüyü, 'Banyo su akıtıyor komşu' diyerek girdiği evde yakaladı
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Cüneyt Gökçe, polis operasyonuyla evinde yakalandı. Gökçe, polisi komşu kılığına girerek kapıyı açınca tutuklandı.

AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Cüneyt Gökçe, operasyon düzenleyen polislerin, "Banyo aşağıya su akıtıyor komşu" demesi üzerine saklandığı evin kapısını açınca yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olarak aranan Cüneyt Gökçe'nin Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi. Gökçe'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Polis, Gökçe'nin kaldığı evin kapısını çalıp, "Banyo aşağıya su akıtıyor komşu. Kapıyı açar mısın?" diye seslendi. Bunun üzerine kapıyı açan Gökçe, yakalandı. Gözaltına alınan Gökçe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

