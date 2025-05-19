Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Bursa'da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan 70 yaşındaki S.S, yaklaşık 3 yıl firari kaldıktan sonra Kocaeli'nde yakalandı. Mudanya İlçe Emniyeti'nin operasyonu sonucunda gözaltına alınan S.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa'da hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yaklaşık 3 yıldır firari durumda olan S.S'nin (70), Kocaeli'nde olduğu belirlendi.
Mudanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 2022 yılından beri aranan S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel