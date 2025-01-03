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Kastamonu Valisi, Üniversite Rektörü ile Ziyarette Bulundu

Kastamonu Valisi, Üniversite Rektörü ile Ziyarette Bulundu
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek üniversitenin çalışmaları ve Teknokent projeleri hakkında bilgi aldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret etti.

Rektör Topal'ın makamında gerçekleşen ziyarette üniversitenin çalışmalarına ilişkin görüşmede bulunuldu.

Dallı, Rektör Topal ile üniversite bünyesinde bilim ve teknoloji alanında projelerin yürütüldüğü Teknokent'i de gezerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dallı, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitenin şehrin gelişmesi için değerli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Rektör Topal'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Dallı, "Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal hocamız, bizlere üniversitemizi ve Teknokenti gezdirdi, projeleri hakkında bilgi verdi. Kendisine, rektör yardımcılarımıza ve personeline çok teşekkür ediyor, Kastamonu'muzun gelişmesi için yaptıkları değerli çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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