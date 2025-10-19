Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muhtarlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, muhtarların vatandaş ile devlet arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Muhtarların sadece idari bir makamın değil, aynı zamanda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin temsilcileri olduğunu belirten Dallı, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm arayan, köyünün ve mahallesinin gelişmesi için çabalayan tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, kendilerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum."