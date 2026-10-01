Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Dünya Yaşlılar Günü'nde vefa mesajı yayımladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dallı, mesajında, büyüklerin geçmişle bugün arasında kurulan en kıymetli gönül köprüleri olduğunu vurguladı.

Yaşlıların huzur, sağlık ve mutluluk içinde bir hayat sürdürmelerini sağlamanın önemine işaret eden Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyüklerimize duyduğumuz saygı, gösterdiğimiz sevgi ve vefa millet olma şuurumuzun en güzel tezahürlerindendir. Onların hayat tecrübelerinden istifade etmek, gönüllerini hoş tutmak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak ve kendilerini daima değerli hissettirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşlılarımızın huzur, sağlık ve mutluluk içinde bir hayat sürmelerini sağlamak sevgi ve şefkatle kuşatıldıkları, kendilerini asla yalnız hissetmedikleri bir toplum inşa etmek en önemli görevlerimizdendir."

Kaynak: AA