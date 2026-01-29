Haberler

Kastamonu Valisi Dallı'dan hastane ziyareti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 250 yatak kapasiteli yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve sağlık personeline başarı dileklerinde bulundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve hastane yönetiminin eşlik ettiği Dallı, şehrin önemli sağlık yatırımlarından biri olan 250 yatak kapasiteli hastanedeki polikinikler ve odalarda incelemede bulundu.

Yavuzyılmaz'dan hastane hakkında bilgi alan Dallı, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dallı, sağlık personeline de çalışmalarında başarı ve kolaylık dileyerek, yeni hastanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
