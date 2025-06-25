Kastamonu Valisi Dallı, Köy Ziyaretlerinde Sorunları Dinledi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, merkez ilçeye bağlı Taşlık, Dokuzkat ve Göcen köylerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinde, muhtarlar ve köy sakinleriyle sohbet eden Dallı, kendisine iletilen talepleri dinledi.

Dallı, sorunlara imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüm bulmaya çalışacaklarını ifade ederek misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Programların ardından Dallı, muhtarlara özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant da yer aldı.