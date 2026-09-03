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Kastamonu Valisi'nden Komando ve Askeralma Ziyareti

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile Askeralma Bölge Başkanlığını ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile Askeralma Bölge Başkanlığını ziyaret etti.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Uğur Turgut'la bir araya gelen Dallı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dallı, yeni görevlerine atanan Uz ve Turgut'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da yer aldı.

Kaynak: AA
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