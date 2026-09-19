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Kastamonu Valisi Dallı'dan Gaziler Günü mesajı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dallı, mesajında, Kastamonu'nun vatan söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan evlatlarıyla tarihin müstesna şehirlerinden biri olduğuna işaret etti.

Gazilerin şanlı tarihin bugüne uzanan kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz vatanımızın istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan, gerektiğinde bedenlerinden aziz bildikleri bu topraklara bedel ödeyen kahraman gazilerimiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin yaşayan nişaneleridir. Sahip olduğumuz huzur ve güven ortamında ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ve hür bir vatanda yaşıyorsak bu, gazilerimizin ve mukaddes vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızın eşsiz fedakarlıklarının sayesindedir. Bu şanlı mirasın bugünkü temsilcileri olan kıymetli gazilerimizi bu anlamlı günde gönülden selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna şehit ve gazi olmuş bütün kahramanlarımızı minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Gaziler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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