Kastamonu Valisi Dallı, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın, kuruluşundan bu yana tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla milletin ve devletin en önemli haber kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

AA'nın hem yurt içinde hem de uluslararası kamuoyunda tarihi bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Dallı, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansı, milletimizin haklı mücadelesini hem yurt içinde hem de uluslararası kamuoyunda duyurarak tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte de aynı sorumluluğun yanı sıra doğru ve ilkeli habercilik anlayışını sürdürmektedir. Kuruluş yıl dönümünde, yönetiminden başlayarak gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm AA çalışanlarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. AA'nın, ülkemizin sesi olmaya devam edeceğine inanıyorum."