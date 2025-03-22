Kastamonu Valisi Dallı, Basın Mensuplarıyla İftar Programında Bir Araya Geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün organizasyonu ve Dallı'nın ev sahipliğinde Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyünde gerçekleştirilen iftar programı, Kastamonu basınını aynı sofrada buluşturdu.

Dallı, programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yaptıkları çalışmalarda basının katkısı ve eleştirilerinin önemine değinen Dallı, "Hepimiz, Kastamonu için kendi alanlarımızda üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizler, devletin memurları olarak devlet hizmetlerini Kastamonu'daki hemşehrilerimize en iyi şekilde ulaştırmak için gayret ediyoruz. Sizler de gördüğünüz aksaklıkları, yanlışları tabi sadece onları değil yeri geldiğinde güzellikleri de paylaşarak bu yapılanlara farklı bir mecrada destek veriyorsunuz. Hepinize bize verdiğiniz bu katkılar için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dallı, basının çok üstlendiği sorumluluğun son derece kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Sizlerden gerçekten çok faydalandığımızı ifade etmek isterim. Takip ediyoruz, hatalarımız olduğunda siz bunları ortaya çıkartıyorsunuz, biz de düzeltiyoruz ve bir daha yapmamaya gayret ediyoruz. Basının da zaten en büyük fonksiyonu bu. Bu yüzden basının yaptığı iş son derece kıymetli." dedi.

İftar programına katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Dallı, organizasyonun anısına gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.