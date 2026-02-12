Haberler

Kastamonu Valiliği vatandaşları fırtınaya karşı uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz bölgesinde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşacak.

Kastamonu Valiliği fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 12 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Batı Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Fırtınanın 14 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu

İşte ülkenin konuştuğu davada savcıyı tehdit edenler için istenen ceza