Kastamonu Valiliği vatandaşları fırtınaya karşı uyardı
Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz bölgesinde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşacak.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 12 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Batı Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
Fırtınanın 14 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel