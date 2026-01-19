Haberler

Kastamonu Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle doğal gaz kaynaklı risklere karşı uyardı

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı sonrası çatılardaki kar kütleleri ve buz sarkıtları nedeniyle doğal gaz sistemlerinde oluşabilecek risklere dikkat çekti. Vatandaşların güvenli doğal gaz kullanımı için alması gereken tedbirler açıklandı.

Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda ve balkonlarda biriken kar kütleleri ile buz sarkıtlarının, doğal gaz sistemlerinde oluşturabileceği risklere karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, çatılarda biriken kar kütleleri ile buz sarkıtlarının, kombi bacalarının yerinden çıkmasına veya hasar görmesine neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, güvenli doğal gaz kullanımı için alınması gereken tedbirlere dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bacaların iç ve dış ortamda kalan kısımları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ortama temiz hava akışı sağlayan menfezler açık tutulmalı ve kesinlikle kapatılmamalıdır. Ayrıca bacaların ek yerleri, sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlenerek monte edilmiş olmalıdır. Doğal gaz tesisatına ve kombi sistemine sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemelidir. Kış mevsimi süresince vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate almaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
