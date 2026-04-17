Kastamonu'nun batısında fırtına bekleniyor
Kastamonu'da, 17 Nisan Cuma günü batı bölgesinde 75 km/s hıza ulaşacak rüzgar ile fırtına beklendiği açıklandı. Valilik, vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Kastamonu Valiliği, şehrin batısı için fırtına uyarısı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, batıda rüzgarın 17 Nisan Cuma günü doğu ve kuzeydoğudan eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağı ve fırtına şekilde eseceği belirtildi.
Açıklamada, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edilen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel