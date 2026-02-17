Haberler

Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın saatteki hızı yer yer 90 kilometreye ulaşacak.

Kastamonu Valiliği, Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 18 Şubat Çarşamba günü Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde eserek saatteki hızının yer yer 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, 19 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini yitireceği ifade edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA " / " + Semih Yüksel -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Juventus taraftarını tir tir titreten istatistik
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var