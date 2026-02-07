Kastamonu'da fırtına bekleniyor
Kastamonu'da 7 Şubat Cumartesi günü etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Valilik, vatandaşları uyardı. Rüzgarın saatte 75 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 7 Şubat Cumartesi günü rüzgarın, batı ve kuzeybatıdan saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın 8 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.
Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.