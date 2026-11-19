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Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 20 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuzey ve batı ilçelerde kuvvetli şekilde yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "sarı kodlu" uyarı verilen yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA