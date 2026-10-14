Kastamonu Valiliği, 15 Ekim gecesi metrekareye 20-75 kg yağış uyarısı yaptı

Kastamonu Valiliği, 15 Ekim gecesi metrekareye 20-75 kg yağış uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Valiliği, 15 Ekim Perşembe gecesi il genelinde etkili olacak yağışlar için uyarı yaptı. Yağışların kıyı şeridinde çok kuvvetli olacağı, metrekareye 20 ila 75 kilogram düşmesinin beklendiği belirtildi; vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen çok kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 15 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde beklenen yağışların il genelinde etkili olacağı belirtildi.
Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı şeridinde çok kuvvetli olacağına dikkati çekilen açıklamada, metrekareye 20 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA