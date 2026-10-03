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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bir genç kızın gelinlik ihtiyacını karşıladı

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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1865'te İstanbul'da kurulan Ayşe Sıddıka Hanım Binti Abdülfettah Vakfı'nın hayır şartı geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda evlenecek bir genç kızın daha gelinlik ihtiyacı karşılandı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünün evlenecek gençlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1865'te İstanbul'da kurulan Ayşe Sıddıka Hanım Binti Abdülfettah Vakfının evlenecek genç kızların gelinlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hayır şartı geleneğinin yaşatıldığı belirtildi.

Bu vesileyle yuva kurmanın heyecanına ortak olunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evlenecek genç kızlarımızın gelinlik ihtiyacının karşılanmasına yönelik hayır şartı gereğince bir genç kızımızın daha gelinlik ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadık. Bir gelinliğin ötesinde bir yuva kurmanın heyecanına, bir genç kızımızın daha mutluluğuna ve hayırsever bir vakfın asırlık mirasına ortak olduk. Yüzyıllardır toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşatan vakıf kültürümüzü, hayır şartlarını yerine getirerek bugün de yaşatmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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