Kastamonu'da lise öğrencilerine yönelik gastronomi farkındalık etkinliği düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu (MYO), gastronomi alanında eğitim almak isteyen lise öğrencilerine yönelik uygulamalı etkinlik düzenledi.

"Gastronomi Kariyer Farkındalığı Genç Şef Workshopu" kapsamında lise öğrencileri, üniversite ortamını yakından tanıma ve uygulamalı mutfak deneyimi yaşama imkanı buldu.

Programda Daday MYO Aşçılık Programı tanıtılarak, öğrencilere mesleki eğitim süreci, uygulama ağırlıklı ders yapısı ve mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında bilgi verildi.

Tanıtımın ardından öğrenciler, yüksekokulun uygulama mutfağında düzenlenen pasta atölye çalışmasına katıldı.

Deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrenciler, üniversite düzeyinde mutfak pratiği yaparak mesleki becerilerini geliştirdi.

Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Müdürü Prof. Dr. Tolga Ulusoy, gazetecilere, lise-üniversite iş birliklerinin mesleki yönlendirme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, erken yaşta kariyer farkındalığı kazanan öğrencilerin meslek seçiminde daha bilinçli adımlar attığını vurguladı.

Ulusoy, bu tür uygulamalı çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe 10 Aralık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 10. sınıf öğrencileri ile okulun müdür yardımcısı Ali Kutucu, yiyecek içecek hizmetleri öğretmenleri Eray Akman ve Fatma Nedret Küçükoğlu, İngilizce öğretmeni Filiz Ulusoy da katıldı.