Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da KASTAB ve KASMİB meclis toplantıları, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı. 2024 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap görüşülerek onaylandı, yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) ile Mahalli İdareler Birliğinin (KASMİB) meclis toplantıları, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi salonundaki KASTAB toplantısında, 2024 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap görüşülerek meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Encümen ile plan ve bütçe komisyonuna üye seçiminin yapılmasıyla devam eden toplantıda birliğin tüzüğünde yapılması öngörülen değişiklikler karara bağlandı.

Toplantıda, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı (JEOKAR) ile ilgili değerlendirmede de bulunuldu.

İlgili kurum temsilcileri ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen KASMİB meclis toplantısında ise encümen üyeleri ile ihtisas komisyonu üyeleri seçildi.

Dallı, seçilen tüm üyeleri tebrik ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.