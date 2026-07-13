Haberler

Kastamonu'da orman yangını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Hıdırlık Tepesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 dönüm alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Hıdırlık Tepesi mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş yeniden başladı! ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar

Korkulan talimatı gece yarısı verdi, uçaklar peş peşe havalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var

Savaşı yeniden başlatacak saldırı! Görüntüler korkunç
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
ABD'den Türkiye'ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma

ABD'li diplomattan F-35 için dikkat çeken sözler

Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı

En yakınındaki isme eylem planı! Yakalanıp tutuklandılar
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

Dünya Kupası için yeni karar!
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu