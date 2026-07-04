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Kastamonu'da orman yangını

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken 7,5 dönümlük alan zarar gördü.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ormanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 7,5 dönümlük alan zarar gördü.

Tosya ilçesi Sekiler Köyü Yaylası Kızılçukur mevkisindeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin havadan ve karada koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, ilk belirlemelere göre 7,5 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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