Kastamonu Tosya'da imam cinayetinde 1 kişi tutuklandı, 2'sine adli kontrol uygulandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde imamın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yağcılar köyündeki ormanlık alanda imam İrfan Vurucu'nun (50) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağcılar köyünde dün K.Ç. tartıştığı Vurucu'yu başına odunla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından K.Ç. ile S.Ç. ve H.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA