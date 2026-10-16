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Kastamonu Tosya'da imam cinayetinde 1 kişi tutuklandı, 2'sine adli kontrol uygulandı

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Kastamonu Tosya'da imam cinayetinde 1 kişi tutuklandı, 2'sine adli kontrol uygulandı
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Kastamonu Tosya'da imamın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Yağcılar köyünde dün tartıştığı imamı başına odunla vurarak öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde imamın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yağcılar köyündeki ormanlık alanda imam İrfan Vurucu'nun (50) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağcılar köyünde dün K.Ç. tartıştığı Vurucu'yu başına odunla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından K.Ç. ile S.Ç. ve H.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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