Kastamonu Taşköprü'de ceviz toplayan 70 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu

Kastamonu Taşköprü'de ceviz toplayan 70 yaşındaki kişi bahçede ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 70 yaşındaki bir kişi, Üstatlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ceviz toplarken komşuları tarafından yerde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; düşerek öldüğü değerlendiriliyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Üstatlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ceviz toplayan Şükrü Esen'i (70) komşuları yerde hareketsiz halde buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Esen'in düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA