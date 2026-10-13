Kastamonu Taşköprü'de 4 kişinin öldürüldüğü kavgada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde 4 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Ç.A. ve babası M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde dün, Ç.A. ve babası M.A. ile İlhan Karasu, oğulları Sefa, Ali ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İlhan, Sefa, Ali ve Halit Karasu tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ç.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA