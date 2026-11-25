Kastamonu Şenpazar'da kar ve sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sonbahar ve kışın izlerini bir arada taşıyan doğal manzara dronla kaydedildi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerde sonbahar renkleri görülürken sisli dağlar, vadiler ve şelaleler doğanın farklı tonlarını ortaya koydu.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sonbahar ve kış mevsiminin etkisiyle oluşan doğal manzara dron ile görüntülendi.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla dağlar ve ormanlık alanlar beyaza bürünürken, daha alçak kesimlerde sonbaharın renkleri hakim oldu.
Dağların ve vadilerin sisle kaplandığı ilçede, ağaçların sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünmesi doğayla bütünleşen manzaralar ortaya çıkarıyor.
Ormanlık alanların arasında akışını sürdüren şelaleler de bölgenin doğal güzelliklerine ayrı bir görünüm katıyor. Kayalıkların arasından dökülen sular, çevresindeki ağaçlarla birlikte güzel görüntüler oluşturuyor.
Yüksek kesimlerde kış mevsiminin etkileri görülürken, ormanlık alanlarda sonbaharın izlerinin devam etmesi, ilçede farklı mevsim manzaralarının bir arada yaşanmasını sağlıyor.
Ormanları, akarsuları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şenpazar'da mevsim geçişinin oluşturduğu manzaralar, doğanın farklı renklerini gözler önüne seriyor.