Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Meteoroloji Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Devrekani ilçesinde etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor.