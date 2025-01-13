Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Devrekani ilçesinde beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji Müdürlüğü, kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağını duyurdu.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Meteoroloji Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Devrekani ilçesinde etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel