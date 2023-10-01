Kastamonu'nun Küre ilçesi doğal gaza kavuştu

Kastamonu'nun Küre ilçesine doğal gaz verildi.

Belediye Başkanı Salih Turan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mayıs ayında başlayan doğal gaz çalışmalarının sona geldiğini söyledi.

Yoğun bir çalışmanın ardından doğal gazın ilçede kullanılmaya başlandığını aktaran Turan, "Uzun yıllardır beklediğimiz bir hayalimiz daha gerçek oldu. İlçemize ilk kez doğal gaz vermenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılı itibariyle şehrimizin yüzde yetmişine doğal gazı ulaştırmış bulunmaktayız. 2024 yılı içinde de inşallah ilçemizin tamamını doğal gazla buluşturacağız." dedi.

Turan, emeği geçen herkese teşekkür etti.