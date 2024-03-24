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Kastamonu'nun ilkbaharda beyaza bürünen ormanları havadan görüntülendi

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Kastamonu'nun ilkbaharda beyaza bürünen ormanları havadan görüntülendi.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkeziyle bağlantısını sağlayan kara yolunun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkili oldu.

Ortasökü köyü Isırganlık mevkisi ile 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi arasında kalan bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Yol güzergahı üzerinde kalan, zaman zaman sisin de etkili olduğu, karla kaplı ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Çatalzeytin Kastamonu Bozkurt Çevre Hava Durumu Doğa Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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