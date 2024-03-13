Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangında hasar meydana geldi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında hasar meydana geldi.

Bağlık Mahallesi'nde Sebahattin Özdamar'a ait bir bölümü ahşap olan binadaki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Abana ve Bozkurt Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ekibi bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda binanın çatısı çöktü, üst kat kullanılamaz hale geldi.

Olay esnasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.