Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 kişi tutuklandı

Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yılın başından bu yana "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kastamonu'da 14, İstanbul'da 6 ve Ankara'da 1 adrese düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 27 bin 760 sentetik ecza hapı, 155 gram sentetik uyuşturucu karıştırılan tütün, 16 gram sentetik uyuşturucu, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 50 dolarlık 14 sahte banknot ve 232 sikke ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
