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Kastamonu İnebolu'da köy yangını kontrol altına alındı, 10 ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangın yanındaki 9 eve daha sıçradı, 10 ev kullanılamaz hale geldi; can kaybı yaşanmadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiye ekipleri, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Tufan'ın evinin yanındaki 9 eve daha sıçradı.

Yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinlerinden Murat Akdemir, AA muhabirine, sabah erken saatlerde yangını gören annesinin kendisini uyandırdığını söyledi.

Kendisinin de bağırarak komşuları ve çevredekileri uyandırdığını belirten Akdemir, "Evde yaşayan arkadaşa bakmaya gittim, o da evden çıkmıştı. Yangına ilk olarak biz müdahale ettik ama kontrol altına alamadık. Yangın evin çatı kısmındaki elektrik kontağından veya baca arasındaki kıvılcımdan mı çıktı, bilmiyoruz. Evde yangın çıkınca ahırı olan vatandaşlar hayvanları güvenli bir yere çıkardı. Herhangi bir can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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