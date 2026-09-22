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Kastamonu Hanönü'de traktörle çarpışan hafif ticari araç kazasında 1 kişi yaralandı

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Kastamonu Hanönü'de traktörle çarpışan hafif ticari araç kazasında 1 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köprüsü mevkisinde hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, yaralı ambulansla Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yenice köprüsü mevkisinde S.U. idaresindeki 34 MOB 088 plakalı hafif ticari araç ile Ş.Y. yönetimindeki 37 DY 862 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Hanönü Dvlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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