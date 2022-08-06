Kastamonu haberleri: Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü - Haberler

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Kastamonu haberleri: Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Kastamonu haberleri: Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü.

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü.

Elmeyazı köyü Çıllar Mahallesi'nde Mehmet Ali Çiftçi'ye ait kullanılamayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra Namık Özdemir'e ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Ali Çiftçi Kastamonu Güncel Haberler

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