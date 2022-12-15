KASTAMONU - Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasında Güncel Haberler Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İstanbul'da yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polislerce gözaltına alınma anındaki görüntüler ortaya çıktı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İstanbul'da yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polislerce gözaltına alınma anındaki görüntüler ortaya çıktı. Murat Hazinedar'ın gözaltına alınma anı, Tosya Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere göre, arkadaşına ait otomobille Ordu'dan İstanbul'a giden Hazinedar, 13 Aralık'ta D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde bulunan sanayi sitesine girdi. Yol denetimi yapan polis ekipleri, otomobili sanayi sitesi içinde durdurarak Hazinedar'ı gözaltına aldı. İstanbul'da "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski belediye başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Çanakkale, Ankara ve Ordu'da 13 Aralık'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Sipahi, Örnek ve Bartınlı'nın aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Murat Hazinedar ise Kastamonu'da yakalanıp İstanbul'a götürülmüştü. Kaynak: AA / Güncel Murat Hazinedar Kastamonu İstanbul Beşiktaş Güncel Haberler

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