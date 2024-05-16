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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü kutlaması

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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor ve hastane çalışanları, hemşire ve ebelerin gününü kutlamak için bir klip hazırladı. Programda, klip gösterimi ve konuşmaların ardından ebe ve hemşireler için bir konser düzenlendi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor ve hastane çalışanları hemşire ve ebelerin gününü hazırladıkları kliple kutladı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "Hemşireler Haftası" ve "Ebeler Günü" nedeniyle program düzenlendi.

Programda, Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül ile doktorlar, emekli hemşire ve ebeler ile hastanenin idari personelinin kutlama mesajlarına yer verilen klip gösterildi.

Klipte 23'ü doktor olmak üzere 67 kişi hemşire ve ebenin gününü kutladı. Ebe ve hemşireler duygusal anlar yaşadı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, hemşire kelimesinin tarihçesinden bahsetti.

Hemşire olmadan sağlık tesisinin çalışmasının mümkün olmadığını ifade eden Ergül, şunları belirtti:

"Gününüz kutlu olsun. Pandemide kaybettiğimiz hemşire arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum, saygıyla anıyorum. Sizlerin bir sıkıntınız olursa her zaman kapımız açık. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Günün anlam ve önemine ithafen söylemiyorum. Ben Dr. Zafer Ergül olarak bunları yapmaya çalıştığımı biliyorsunuzdur."

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Pakize Çetin, "Mesleğimizi ileri taşımak adına elimden geleni yapacağıma ve yapmaya devam edeceğime size söz veriyorum. Bu anlamda herkese her zaman kapım sonuna kadar açıktır. Hepinizin hepimizin Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehri Dilara Topluluğu tarafından ebe ve hemşireler için konser verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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